La Juventus n'a pas été brillante mais est repartie de l'avant. Une semaine après sa défaite à Naples (2-1), la Vieille Dame a dominé la Fiorentina (3-0) dimanche, à l'Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé sur penalty, a marqué lors d'une neuvième rencontre de rang en Serie A, égalant le record d'un certain David Trezeguet. Plus important encore, les Bianconeri prennent provisoirement six points d'avance sur l'Inter Milan, qui se déplacera sur la pelouse de l'Udinese plus tard dans la journée (20h45).

Plus d'infos à suivre...