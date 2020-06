SERIE A - La Lazio ne lâche rien. Secoué à l'Olimpico, samedi soir, lors de la 28e journée, le club romain est revenu à quatre points de la Juventus au classement suite à sa courte victoire contre la Fiorentina (2-1). Menée au score, suite au magnifique but marqué par Franck Ribéry, la Lazio a renversé la rencontre grâce à Ciro Immobile (67e) et Luis Alberto (83e), buteur décisif.

La Lazio s'accroche et reste dans la course au titre. Les joueurs de Simone Inzaghi ont souffert samedi soir face à la Fiorentina mais aussi fait preuve de hargne pour arracher une victoire précieuse (2-1). Franck Ribéry a ouvert le score de superbe manière pour les visiteurs (25e) qui ont craqué en seconde période devant Ciro Immobile (67e, s.p) et Luis Alberto (82e). Les Laziale reviennent à quatre longueurs de la Juventus qui avait corigé Brescia en ouvertue de cette 28e journée, vendredi (4-0).

