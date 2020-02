Comme d'autres avant elle, l'AS Rome a été épassée par l'enthousiasme offensif de Sassuolo. La Louve a chuté (4-2) samedi lors de la 22e journée de Serie A et risque désormais de perdre sa 4e place, la dernière à offrir un billet pour la Ligue des Champions.

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l'un des entraîneurs qui montent en Italie, Sassuolo propose l'un des footballs les plus plaisants de Serie A, toujours intense et offensif. La Roma en a fait les frais lors d'un début de match où elle a été emportée par la furia adverse et a encaissé trois buts en 25 minutes.

Caputo, buteur lors de Sassuolo - RomaGetty Images

Au bout d'un quart d'heure, Caputo avait en effet déjà inscrit un doublé (7e et 16e), puis Djuricic a enfoncé le clou sur un beau service de Berardi (26e).

Pellegrini expulsé

Peu après la pause, Dzeko a relancé la Roma avec son 100e but toutes compétitions confondues sous le maillot giallorosso (3-1, 55e). L'expulsion de Pellegrini a ensuite compliqué la vie des Romains, qui sont pourtant revenus à 3-2 grâce à un penalty transformé par Veretout (73e).

Mais sur le coup d'envoi, Sassuolo a repris deux buts de marge grâce à une frappe superbe du Franco-Ivoirien Boga (4-2, 74e), auteur d'une superbe saison. La Roma reste pour l'instant 4e, mais l'Atalanta Bergame (5e) n'est qu'à un point et reçoit dimanche le Genoa, relégable (19e).

Dimanche également, la course au titre se poursuivra. La Juventus, leader, recevra la Fiorentina, alors que l'Inter Milan (2e) jouera sur le terrain de l'Udinese.