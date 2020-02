Naples a fait fructifier son exploit : après avoir battu la Juventus la semaine dernière, l'équipe de Gennaro Gattuso a confirmé en allant s'imposer 4-2 sur la pelouse de la Sampdoria Gênes, lundi en clôture de la 22e journée de Serie A. Ce deuxième succès d'affilée, après trois défaites, permet aux Napolitains de continuer à croire à une qualification européenne. Ils ne sont certes que 10e mais la 6e place, occupée par Cagliari, n'est en effet qu'à deux points.

Mertens entre et marque

Pour la Ligue des champions, il faudrait en revanche un exploit, l'Atalanta Bergame (4e) et l'AS Rome (5e) comptant neuf longueurs d'avance. Lundi, l'équipe de Gattuso a rapidement pris deux buts d'avance, grâce à Milik de la tête (3e) et Elmas (16e). Mais la Sampdoria est revenue, via une magnifique volée de Quagliarella (26e) puis un penalty transformé par Gabbiadini (73e).

Mertens - Sampdoria-Napoli - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Lors d'une fin de match enlevée, Naples a tout de même pris le meilleur, grâce à Demme (83e) puis Mertens tout au bout du temps additionnel (90+8). La Sampdoria de Claudio Ranieri reste de son côté en situation précaire, 16e avec quatre points d'avance sur la zone de relégation.