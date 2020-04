Le couperet est tombé peu après 19h30. Comme attendu, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé la proprogation des mesures restrictives jusqu'au 3 mai prochain en raison du coronavirus. En résumé : le confinement est prolongé dans la péninsule pour trois semaines. Toutefois, certaines entreprises, comme les librairies et les papeteries, sont autorisées à redémarrer leur activité à partir du 14 avril. Mais pas les clubs de Serie A qui, pour la grande majorité, souhaitaient en faire partie. La tendance des dernières heures ne s'est donc pas confirmée.

Les chamailleries continuent

Peu après l'intervention du chef du gouvernement italien, Vincenzo Spadafora, le Ministre des sports, a en effet expliqué dans un long message que les entraînements "ne reprendraient pas avant début mai". "Vraisembablement le 4", a-t-il ajouté, précisant qu'il était "indispensable" de ne pas redémarrer avant pour éviter de mettre en danger la santé des athlètes. Spadafora a également ajouté qu'une fois les entraînements autorisés, ils devront se dérouler "dans le respect des mesures de sécurité provenant des organismes scientifiques".

Pour l'heure, le Calcio reste à l'arrêt. De quoi faire tomber à l'eau la suite de la "phase 1" ? Pas certain. En attendant, les instances du sport italien continuent de se chamailler. "Le basket et le volley se sont définitivement arrêtés, mais pas le football (...) En théorie, il y a encore le temps pour reprendre la saison, mais tout doit bien se dérouler", a lancé ce vendredi Giovanni Malagò, le président du Comité olympique italien (CONI). "Le football a une spécificité : pour sa dimension, sa participation et son impact économique", lui a rétorqué Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne. Ambiance...