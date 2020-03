Le moins que l'on puisse dire, c'est que le moment semble mal venu. Alors que l'Italie a enregistré vendredi son plus grand nombre de décès (627) en 24 heures à cause de l'épidémie de coronavirus COVID-19, le Napoli a communiqué presque dans la foulée pour annoncer le retour à l'entraînement de ses joueurs le 25 mars.

La Lazio voudrait aussi s'entraîner

"Le SSC Napoli annonce que l'équipe reprendra l'entraînement le mercredi 25 mars, avec une séance dans la matinée". Un bref communiqué donc pour une décision lourde de sens, qui a déjà donné lieu de nombreuses indignations. "Inconscients !", "Restez à la maison", peut-on lire sous le tweet du club napolitain.

Mais, selon la presse italienne, Naples ne serait pas la seule équipe à vouloir reprendre l'entraînement dès la semaine prochaine. La Lazio aurait également émis ce souhait. Un choix qui a poussé Damiano Tommasi, président de l'Association des footballeurs italiens (AIC), à s'indigner via un communiqué : "S'entraîner maintenant, deux mois avant la reprise du championnat, c'est insensé. Et dangereux (...) Restons à la maison". Le message est clair et plein de bon sens.