SERIE A - L'attaquant italien Mario Balotelli "n'a plus l'esprit" à Brescia, le club de la ville où il a grandi, a assuré jeudi son président, qui s'est dit "déçu" de ce pari perdu.

Mario Balotelli et Brescia, la séparation se confirme. "Mario est un garçon particulier et il est clair qu'il n'a plus l'esprit chez nous. Rien de très différent de ce qu'il a toujours été", a déclaré Massimo Cellino, le président du club lombard, à TeleLombardia. "Je l'aime et j'espérais que l'air de chez lui et la volonté de retrouver la sélection lui feraient du bien. On est tous déçus", a-t-il ajouté.

"Ce serait une erreur de faire porter toute la responsabilité à Mario"

Balotelli a rejoint l'été dernier Brescia, le club de la ville où il a grandi auprès de ses parents adoptifs, tout juste promu en Serie A. Mais dans un club en difficulté sportive (20e et dernier du championnat), il n'a pas été performant, avec cinq buts en 19 matches.Sa saison a aussi été marquée par quelques incompréhensions avec ses entraîneurs et, selon les médias sportifs italiens, il n'a pas été très assidu à l'entraînement depuis la reprise le 4 mai.

"Ce serait une erreur de faire porter toute la responsabilité à Mario. Mais il y a de la déception, probablement chez lui aussi", a ajouté Cellino.

