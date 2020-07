SERIE A - Il a fallu attendre les tous derniers instants pour que Naples batte l'Udinese et mettre fin à sa mauvaise série (2-1). Battue par Brescia (2-1), la SPAL sera en Serie B la saison prochaine.

Naples a attendu la dernière minute pour battre l'Udinese 2-1 dimanche lors de la 34e journée du championnat d'Italie, qui a vu la Spal, battue par Brescia, être officiellement reléguée en Serie B. Il n'y a plus grand chose à gagner ni à perdre en Serie A pour les hommes de Gennaro Gattuso, déjà qualifiés pour la Ligue Europa grâce à leur victoire en Coupe d'Italie et qui ont peut-être aussi un peu la tête à Barcelone, où ils joueront dans moins de trois semaines leur 8e de finale retour de Ligue des Champions.

En tous cas, après un 2-2 face à l'AC Milan et un 1-1 contre Bologne, ils sont passés près d'un troisième match nul d'affilée, évité dans la cinquième minute du temps additionnel grâce à une frappe superbe de Politano. Auparavant, le but de l'Udinese avait été inscrit par De Paul (22e) et Naples avait répondu via Milik (31e).

Au classement, Naples reste 6e à un point de l'AS Rome (5e) et à la même hauteur que l'AC Milan (7e), les deux équipes qui se disputent l'autre billet direct pour les poules de la C3. La Roma reçoit d'ailleurs l'Inter Milan (2e) pour un match important à deux titres. Les Romains tenteront donc de prendre leurs distances avec le Milan, alors que l'Inter peut se rapprocher de la tête.

En cas de succès, l'équipe d'Antonio Conte reviendrait en effet à trois points seulement de la Juventus, qui clôturera lundi cette 34e journée avec la réception de la Lazio Rome (4e). Tout en bas du tableau, Brescia (19e) a battu la Spal (2-1), ce qui condamne officiellement l'équipe de la ville de Ferrare à un retour en Serie B après trois saisons dans l'élite.

