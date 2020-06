Arkadiusz Milik fête son but avec son coéqupier lors de la rencontre opposant le Hellas Verona à Naples, le 23 juin 2020

SERIE A - Naples trace sa route. Récent vainqueur de la Coupe d'Italie, le club napolitain s'est imposé, ce mardi soir, sur la pelouse de l'Hellas Vérone (0-2) dans le cadre de la 27e journée. Les hommes de Gennaro Gattuso, sixièmes au classement, ont ainsi aligné un quatrième succès en championnat et étendu une série de huit matches sans défaite toutes compétitions confondues.

Les jours se suivent et se ressemblent pour les Napolitains. Une semaine après avoir gagné la Coupe d'Italie, Naples a enchaîné mardi en remportant son premier match de Serie A depuis la reprise, avec une importante victoire (2-0) sur le terrain du Hellas Vérone. Les hommes de Gennaro Gattuso sont en forme et solides. Après avoir éliminé l'Inter Milan en demi-finale de Coupe puis remporté le trophée en battant la Juventus aux tirs au but, ils ont donc maîtrisé Vérone, l'un de leurs rivaux directs.

Avec cette victoire, Naples reste 6e et revient à trois longueurs de l'AS Rome (5e), qui ne jouera que mercredi contre la Sampdoria Gênes. Le Hellas se retrouve de son côté 8e (ndlr : désormais à 4 points de Naples). Le premier but napolitain a été inscrit par Milik, seul au milieu de la surface sur un corner (38e). En fin de match, le Mexicain Lozano, qui vit une première saison compliquée en Serie A, a doublé la mise de la tête (90e).

Dans l'autre match disputé à 19h30, Cagliari s'est imposé in extremis sur la pelouse de la SPAL (1-0) grâce à un but de Simeone (90+3). Les Sardes remontent à la 10e place alors que la SPAL, 19e, semble un peu plus condamnée encore à la Serie B.

