SERIE A - Dans un communiqué publié sur son site officiel, la Juventus Turin a annoncé que Paulo Dybala était guéri du coronavirus. L'attaquant argentin n'est donc plus placé en isolement à son domicile. De son côté, le Torino a trouvé un cas positif dans son effectif lors des examens médicaux.

C'est une véritable libération pour Paulo Dybala. Après 46 jours, l'attaquant de la Juventus Turin a enfin gagné sa bataille contre le coronavirus. "Il a effectué un double contrôle qui s'est révélé négatif. Le joueur est donc guéri et n'est plus soumis au régime d'isolement à domicile", peut-on lire dans le communiqué du club piémontais, qui a repris les entraînements (individuels) cette semaine. S'il le souhaite, Dybala pourra donc lui aussi y participer.

Peu après l'annonce de cette bonne nouvelle, une mauvaise est arrivée. Et toujours en provenance de l'Italie et Turin, mais cette fois au Torino. Dans un tweet, le club granata a annoncé avoir trouvé un joueur positif au Covid-19 lors des premiers "examens médicaux". Le joueur, dont l’identité n’a pas été révélée, a été placé en quarantaine. "Il est asymptomatique", a-t-il été précisé. De quoi remettre en cause une possible reprise de la saison ? Selon les médias italiens, le Torino fait partie des clubs les plus sceptiques concernant cette dernière.

