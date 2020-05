SERIE A - Confiné sur la Côte d'Azur depuis début avril, Adrien Rabiot n'est toujours pas rentré à Turin, où la Juventus a repris les entraînements individuels. Si l'ex-milieu du PSG n'a enfreint aucune règle, le club piémontais ne serait pas vraiment heureux de son attitude. Avec Gonzalo Higuain, il est le seul joueur encore à l'étranger.

En ce jour de déconfinement pour tout l'Hexagone, Adrien Rabiot, lui, n'a pas vraiment prévu de mettre fin au sien. Rentré sur la Côte d'Azur depuis début avril, le milieu de terrain de la Juventus Turin continue de s'entraîner depuis chez lui, où il possède tout l'équipement nécessaire. Entre salle de musculation et terrain XXL, le "Duc" garde la forme en prévision d'une possible reprise des entraînements collectifs en Italie, prévue (normalement) pour le 18 mai. Et, suite logique, de celle de la saison de Serie A. Mais depuis la semaine passée, les entraînements individuels, eux, sont autorisés. Certes, ils sont facultatifs, mais le choix du joueur de ne pas revenir à Turin n'est pas vraiment compris par ses dirigeants.

Sur le papier, Rabiot n'a enfreint aucune règle. Et comme l'explique la Gazzetta dello Sport ce lundi, la Juve le rappellera officiellement "quand (et si) le gouvernement autorise les entraînements collectifs". "Mais c'est difficile de l'imaginer satisfaite", rajoute le quotidien transalpin à propos de l'humeur des dirigeants piémontais. Depuis le 3 mai dernier, jour du feu vert pour les séances individuelles, la Juve a invité l'ensemble de ses joueurs se trouvant à l'étranger à revenir. Actuellement, il en manque deux à l'appel : Adrien Rabiot, donc, et Gonzalo Higuain. Mais les deux cas sont différents.

"Rabiot, que fais-tu ?"

Retourné en Argentine au chevet de sa mère malade, l'attaquant argentin doit composer avec une situation familiale délicate. "C'est pour cela que le choix de Rabiot est moins compris que celui du Pipita", écrivait la GdS dimanche. Selon l'ensemble des médias transalpins, les entraînements collectifs devraient être autorisés dans les prochaines heures, en prévision donc du 18 mai. Si tel est le cas, l'ancien milieu du PSG ne pourra y participer. Du moins au début. A son retour en Italie, il devra en effet observer les fameux 14 jours de quarantaine. "Rabiot, que fais-tu ?", s'interroge ainsi la Gazzetta dans son édition ce lundi, précisant qu'il n'a pas encore indiqué à ses dirigeants la date de son retour.

D'un point de vue sportif, cette situation ne plaidera certainement pas en faveur du natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne), qui comptabilise 24 matches cette saison, dont 16 en tant que titulaire. Si sa forme physique semble irréprochable malgré cette période de confinement, revenir au premier appel de la Juve lui aurait permis d'envoyer un signal positif à tout un club. Lors de la dernière journée avant l'interruption du championnat, Rabiot avait pris place sur le banc pour le choc face à l'Inter Milan (2-0).

Blaise Matuidi, titulaire, avait alors disputé un match plein. Au point que nos confrères d'Eurosport Italie lui avait attribué une note de 7/10, qualifiant sa prestation de "totale". "Il avait alors laissé la sensation d'avoir dépassé Rabiot (dans la hiérarchie)", rappelle la Gazzetta ce lundi. Le champion du monde est rentré à Turin le 6 mai dernier, où il effectue actuellement sa période d'isolement.

