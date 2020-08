SERIE A - Roberto D'Aversa n'est plus l'entraîneur de Parme a annoncé le club dimanche. C'est Fabio Liverani, l'ancien entraîneur de Lecce, qui va prendre sa place.

Le club de football de Parme a annoncé dimanche avoir mis fin aux fonctions de son entraîneur Roberto d'Aversa qui, depuis son arrivée en 2016, a notamment fait remonter le club de la 3e division à la Serie A. Il devrait être remplacé sur le banc par l'ex-entraîneur de Lecce Fabio Liverani, 44 ans, selon la presse italienne, même si le club, dans son communiqué, n'officialise pas cette arrivée.

Ancienne place forte du football italien avec deux victoires en Ligue Europa (ex-Coupe de l'UEFA) et une en Coupe des coupes dans les années 1990, Parme a fait faillite en 2015 et a été rétrogradé en quatrième division. Roberto d'Aversa, 45 ans, avait repris l'équipe en Serie C pour la faire remonter coup sur coup en Serie B (en 2017) puis en Serie A (en 2018). Le club a terminé 11e du dernier championnat après avoir fini 14e l'année de son retour dans l'élite.

Serie A L'entraîneur de Bologne Mihajlovic positif au Covid-19 IL Y A UNE HEURE

Roberto D'Aversa - Genoa-Parma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Crédit: Getty Images

"Lors de ces dernières semaines, la cohésion, l'harmonie et l'enthousiasme réciproque qui ont permis les succès depuis quatre ans étaient moins perceptibles", écrit le club dans son communiqué. "Personne ne pourra effacer les jalons indélébiles gravés dans l'histoire du club, avec l'apport essentiel de l'entraîneur et de son staff", ajoute toutefois le club en "remerciant" D'Aversa et son staff.

Il s'agit du quatrième remplacement d'entraîneur en Serie A en cette intersaison, après les changements à la Juventus (arrivée d'Andrea Pirlo), au Torino (Marco Giampaolo) et à Cagliari (Eusebio di Francesco). En attendant l'éclaircissement de la situation à l'Inter Milan, où Antonio Conte a laissé plané le doute sur son avenir après la défaite en finale de la Ligue Europa vendredi. Il doit rencontrer ses dirigeants mardi, selon la presse italienne, pour trancher s'il reste ou s'il part après une saison chez les Nerazzurri. La reprise de la Serie A est prévue le 19 septembre.

Serie A Une première en Serie A : La Spezia décroche son ticket pour l'élite 21/08/2020 À 07:16