Le match entre la Sampdoria Gênes et le Hellas Vérone, prévu lundi et comptant pour la 26e journée de Serie A, a été reporté au 13 mai, comme cinq autres avant lui, pour cause de progression du nouveau coronavirus en Italie, a annoncé la Ligue de football. Seuls quatre matches de la 26e journée se sont finalement disputés. Avant Sampdoria - Hellas Vérone, les matches AC Milan - Genoa, Parme - Spal, Sassuolo - Brescia, Udinese - Fiorentina et surtout le choc Juventus - Inter Milan avaient déjà été reportés au 13 mai.

Deux heures à peine avant la décision de la Ligue italienne, Giovanni Toti, le gouverneur de la région Ligurie, où se situe Gênes, avait déclaré avoir demandé que la partie se joue, mais à huis-clos. La semaine dernière, quatre matches de Serie A avaient déjà été reportés à cause du coronavirus. Il y a donc désormais 10 matches de championnat en retard.