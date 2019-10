Thiago Motta n'est pas vraiment du genre à se défiler. Alors, quand Enrico Preziosi, le président du Genoa, a décidé de le contacter pour lui offrir le banc du "Grifone" en début de semaine, l'ancien milieu de terrain n'a pas eu besoin d'une éternité pour répondre. "Il a été suffisant de nous regarder dans les yeux. Il me connaît très bien, et vice versa. Il avait envie que j'entraîne cette équipe, moi pareil", a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse de présentation, mercredi.

Passé par le Genoa de septembre 2008 à mai 2009, Thiago Motta n'y a laissé de que de bons souvenirs. Des tifosi aux dirigeants en passant par les employés du club, tout le monde a apprécié sa personnalité. Plus de dix ans plus tard, l'heure est aux retrouvailles. Intrigué par son potentiel d'entraîneur, Enrico Preziosi, tel Marlon Brando dans la saga du "Parrain", a décidé de lui faire une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Et voilà donc l'ancien Parisien propulsé sur son premier banc professionnel.

Tout d'abord, le travail mental

Si l'intrigue de l'histoire s'annonce déjà passionnante, il va maintenant falloir en établir la trame. Pour redonner des couleurs au club génois, actuellement avant-dernier du classement, Thiago Motta compte tout d'abord travailler sur l'aspect mental. "On ne pourra se sortir de cette situation qu'avec le travail. J'ai dit aux joueurs ce que j'avais sur le coeur : ce maillot doit être honoré jour après jour", a argué l'ex-technicien des U19 du PSG, qui a assuré avoir "lu dans les yeux de ses joueurs l'envie de le faire".

Thiago Motta - Genoa training Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUTImago

Redonner de la confiance à des joueurs en perdition, voilà l'une des priorités de "Mister Motta". Si la gestion du vestiaire s'avère être toujours une tâche délicate pour un entraîneur, l'ancien milieu a appris aux côtés des meilleurs. Après avoir côtoyé Mourinho à l'Inter et Ancelotti au PSG, il a de qui s'inspirer. "Carlo a une connaissance du football impressionnante et une gestion parfaite du vestiaire (...) Il est unique", expliquait-il par exemple dans un entretien à La Gazzetta dello Sport en novembre 2018. "Mourinho est constamment aux commandes de son équipe. C'est important, c'est comme être le capitaine d'un navire", confiait l'ancien "Nerazzurro" au Monde en 2014.

Pour son premier match face à Brescia, samedi soir (20h45), Thiago Motta s'attendra en premier lieu à une révolte ses joueurs. Il pourra compter sur des vieux briscards comme Christian Zapata et Goran Pandev pour la mener. Domenico Criscito, capitaine du Genoa actuellement blessé, sera également l'un de ses relais sur le terrain dans les semaines à venir.

Ensuite, la tactique

Dans un pays où la tactique est reine, la première composition de l'ex-Parisien sera forcément très attendue. Depuis plusieurs jours, sur la plupart des médias transalpins, on retrouve trois chiffres : 2-7-2. Ce système, pour le moins insolite, avait été théorisé par Motta lui-même dans un entretien à La Gazzetta dello Sport. "Quand j'en ai parlé, c'était justement pour enlever de l'importance aux chiffres. Pour faire un football offensif, tu peux aussi jouer avec cinq défenseurs", s'est-il expliqué en conférence de presse.

À l'heure où le football est gouverné par un jeu de position, qui va bien au-delà des systèmes et des rôles, Motta veut pratiquer un football séduisant. Là aussi, sa carrière de joueur peut le servir, lui qui a notamment évolué sous les ordres de Gian Piero Gasperini durant sa période au Genoa.

"Je veux un football offensif, d'attaque. Une équipe qui impose son jeu, pressing haut, qui bouge ensemble, avec et sans ballon (...) L'important, c'est ton idée de football et ta capacité à la transmettre. Ce qui est difficile dans le foot, c'est faire les choses simples : contrôle, passe, se démarquer. Je n'aime pas les chiffres liés aux schémas", confiait-il à la Gazzetta l'an passé.

Pour lui, ce qui compte, c'est "le mouvement". Loin d'être dogmatique, il n'a pas un système de prédilection. La saison passée, avec les U19 parisiens, son équipe évoluait régulièrement en 4-3-3, un schéma qu'on retrouve dans les différentes catégories jeunes du PSG. Parfois, ce dernier s'est également mué en 4-2-3-1. Selon les médias transalpins, Thiago Motta songerait samedi à opter pour le premier cité. Jusqu'ici, le Genoa évoluait en 3-5-2 avec Aurelio Andreazzoli.

Pour finir, le soutien de tous

Mais au-delà du terrain, Thiago Motta devra également être épaulé dans cette nouvelle aventure. Cette année, il est inscrit au cursus du diplôme Masters UEFA Pro à Coverciano (le Clairefontaine italien). En attendant sa possible obtention, il ne devrait toutefois pas avoir besoin de "tuteur" pour s'asseoir sur le banc, le Genoa ayant réclamé une dérogation à la Ligue italienne. Son adjoint sera Roberto Murgita, qui a déjà occupé ce rôle pendant l'ère Ivan Juric et qui est actuellement en poste chez les U17 du club.

Enrico PreziosiGetty Images

De son côté, Enrico Preziosi va devoir faire preuve de patience. Un mot quasi inconnu dans le vocabulaire du président du Genoa, qui a licencié pas moins de 17 entraîneurs... en 16 saisons. Pour ses premiers pas sur un banc professionnel, Motta ne sera certainement pas parfait. Encore plus aux commandes d'une équipe à la dérive en ce début de saison. Il lui faudra donc du temps. Au vu du lien affectif qui existe entre les deux, Preziosi se montrera certainement plus clément qu'avec un autre entraîneur.

Enfin, les tifosi, eux, sont plutôt enthousiastes au sujet du retour de leur ancien milieu. "On lui souhaite de n'être en tant qu'entraîneur ne serait-ce que la moitié du joueur du Genoa qu'il a été. On lui souhaite un bon retour", ont ainsi écrit les groupes ultras de la "Gradinata Nord" cette semaine. Toutefois, ils ont également annoncé qu'ils allaient déserter pendant dix minutes leur tribune, samedi soir, en signe de contestation contre Enrico Preziosi, depuis longtemps dans le viseur pour sa gestion du club.

C'est donc dans ce contexte hostile que va débuter l'aventure de Thiago Motta sur le banc du Genoa. Si elle s'annonce (très) certainement tumultueuse, le jeu en vaut probablement la chandelle.