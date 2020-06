SERIE A - La Ligue italienne de football a dévoilé ce lundi le calendrier de la fin du championnat, qui reprendra le 20 juin prochain. Torino et Parme lanceront un marathon au cours duquel 124 rencontres seront disputées en un mois et demi.

Le Torino et Parme vont rouvrir le bal. Les deux clubs vont s'affronter le samedi 20 juin pour ce qui constituera le premier match de la reprise du championnat d'Italie de football, interrompu depuis le 9 mars par l'épidémie de coronavirus, a fait savoir lundi la Ligue.

Cette reprise en date du 20 juin avait été officiellement annoncée jeudi sans plus de précision par le ministre des Sports Vincenzo Spadafora. Lundi, la Ligue a publié le calendrier complet de la fin de saison, avec 12 journées à disputer entièrement, ainsi que quatre matches en retard de la 25e journée. Selon ce calendrier, la 38e et dernière journée se jouera le dimanche 2 août.

Le week-end du 20 juin, la Ligue a donc décidé de faire jouer les quatre matches en retard de la 25e journée, ce qui permettra de remettre les 20 équipes sur la même ligne, avec le même nombre de matches joués. La première rencontre au programme le samedi 20 sera donc Torino-Parme à 19h30, avant Hellas Vérone-Cagliari à 21h45. Le lendemain, Atalanta Bergame-Sassuolo se jouera à 19h30 et Inter Milan-Sampdoria Gênes à 21h45.

Pas de programmation officielle pour la Coupe d'Italie

La 27e journée se disputera immédiatement après, avec des matches programmés du lundi 22 au mercredi 24 juin. Pour pouvoir boucler la saison, les équipes devront systématiquement jouer en semaine et le week-end, de la reprise jusqu'à la fin de saison début août, soit 124 matches à disputer en 44 jours.

Cristiano Ronaldo (Juventus) au duel avec Andrea Conti (AC Milan) Crédits Eurosport

La programmation des derniers matches restant à jouer en Coupe d'Italie n'a en revanche pas été encore annoncée. Selon le souhait du ministre des Sports, les dernières rencontres de l'épreuve devraient se disputer avant la reprise de la Serie A. Les demi-finales retour entre Naples et l'Inter Milan d'une part et entre la Juventus et l'AC Milan d'autre part devraient avoir lieu les 13 et 14 juin ou les 12 et 13 juin. La finale devrait elle être programmée le 17 juin à Rome.

Pour cette inhabituelle fin de championnat en plein été, la Ligue a également modifié les horaires des matches, afin de limiter les effets de la chaleur. La très grande majorité des parties se disputeront à 19h30 ou à 21h45. Seuls 10 matches, majoritairement programmés dans le nord du pays, se joueront plus tôt, à 17h15.

