SERIE A – Bien parti pour remporter un deuxième Scudetto d'affilée avec la Juventus, Cristiano Ronaldo est toujours dans la course pour décrocher le Soulier d’or. S'il y parvient, le Portugais rentrerait encore un peu plus dans l'histoire, devenant le premier joueur à remporter la distinction dans trois championnats différents.

Sept. C'est le nombre de buts qu'il manque à Cristiano Ronaldo pour dépasser Robert Lewandowski, pour l'instant seul en tête du classement des meilleurs buteurs européens avec 34 réalisations. Le Portugais va devoir performer, étant donné qu'il ne reste que cinq journées à disputer dans le championnat italien. Mais, même à 35 ans, le quintuple Ballon d'or en est capable. Comme toujours.

Immobile comme seul obstacle

Et cette course au Soulier d'or n'est pas comme les autres. La suspension des championnats à la mi-mars due à la crise sanitaire et leurs différentes dates de reprise ont bouleversé le calendrier. La Bundesliga ayant rendu son verdict il y a plusieurs semaines déjà, Lewandowski se retrouve dans l’attente pour célébrer son premier Soulier d'or. Pas de duel à distance pour Ronaldo, donc. Juste un sprint final.

Dans cette quête au trophée du meilleur buteur européen, un seul obstacle se dresse devant le Portugais. Et il évolue dans le même championnat que lui. Ciro Immobile, sensation de la saison du côté de la Lazio, a une longueur d'avance sur Cristiano Ronaldo, avec 29 buts inscrits en Serie A. Mais l'Italien n'est pas sur une bonne série : il n'a pas inscrit le moindre but lors des quatre dernières rencontres des Laziale.

Dans les deux autres grands championnats encore en cours, à savoir la Liga et la Premier League, personne ne semble être en mesure de menacer Cristiano Ronaldo. En Espagne, où il ne reste que deux journées à disputer avant la fin du championnat, Lionel Messi est le meilleur buteur avec 22 réalisations. L'Argentin va devoir marquer douze buts en deux rencontres pour égaler Robert Lewandowski. Peu probable, donc.

Outre-Manche, même son de cloche. Jamie Vardy est seul en tête du classement des buteurs de Premier League avec 23 réalisations, à trois journées de la fin. Et, sauf performance historique, l’Anglais ne marquera pas 11 buts en trois rencontres. Dans cette course, Ronaldo est donc presque le seul maître de son destin.

L'ultime défi de la saison… en championnat

Au-delà de la satisfaction d'être le meilleur buteur européen de la saison en championnat, ce trophée aurait une dimension historique pour CR7. Il deviendrait ainsi le premier joueur de l'histoire à remporter le Soulier d'or dans trois championnats différents : en Premier League avec Manchester United (2008), en Liga avec le Real Madrid (2011, 2014, 2015) et donc potentiellement en Serie A avec la Juventus cette saison. Pour l'instant, seuls deux joueurs ont réussi à remporter le Soulier d'or dans deux championnats différents : Cristiano Ronaldo donc, et Luis Suarez, avec Liverpool (2014) et Barcelone (2016).

Cette quête du trophée est l'ultime défi de sa saison… en championnat. Parce que le 7 août prochain, à Turin, le Portugais aura une autre mission de taille : qualifier la Juventus pour le Final 8 de la Ligue des champions. Et les Bianconeri ne sont pas dans les meilleures dispositions, après leur défaite au Parc OL lors du huitième de finale aller le 26 février dernier (1-0). Que ce soit à l’échelle nationale ou européenne, la saison de CR7 est donc loin d'être terminée.

