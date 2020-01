Le jeune milieu de terrain international de l'AS Rome Nicolo Zaniolo a été victime dimanche d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et sera vraisemblablement absent toute la fin de saison, a annoncé son club. La Roma évoque également une "lésion au ménisque" et précise que le joueur sera opéré lundi. Zaniolo s'est blessé au milieu de la première période du match perdu par son équipe face à la Juventus (2-1).

Sorti en pleurs et sur une voiturette médicale, il a été immédiatement conduit à l'hôpital pour des examens. Agé de 20 ans, Zaniolo est un très grand espoir du football italien, qui s'est révélé la saison dernière avec le club de la capitale. Il compte cinq sélections avec l'Italie et sa présence cet été à l'Euro ne faisait guère de doutes avant sa blessure. "Je vous jure que je reviendrai plus fort qu'avant", a-t-il écrit sur Instagram.