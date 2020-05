SERIE A - L'AC Milan retient son souffle. Selon les informations de Sky Italia, Zlatan Ibrahimovic s'est blessé ce lundi lors de l'entraînement du club lombard. La chaîne transalpine, qui n'exclut pas que le tendon d'Achille soit touché, parle d'ores et déjà d'une longue absence.

Dans le genre mauvaise nouvelle, l'AC Milan pouvait difficilement faire pire. Alors que les entraînements collectifs ont repris ce lundi en Italie, Zlatan Ibrahimovic s'est blessé lors de la traditionnelle "partitella" de fin d'entraînement, soit le match opposant deux groupes. Et selon Sky Italia, cette blessure est à classer dans la catégorie des très sérieuses. La chaîne transalpine, qui explique que Zlatan a ressenti une douleur au mollet pendant une course, n'exclut pas que le tendon d'Achille soit touché.

Serie A "Coup de force", "Scandaleux" : Le capitaine de Brescia s'oppose à la reprise de la Serie A IL Y A 4 HEURES

Dans la journée de mardi, l'ancien attaquant du PSG passera des examens médicaux plus approfondis pour connaître la réelle entité de sa blessure. "Mais son absence pourrait être longue", prévient d'ores et déjà Sky Italia. Revenu à l'AC Milan en janvier dernier, Ibrahimovic s'était montré plus que convaincant sur les terrains. En 8 matches, il avait inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Pour les Rossoneri, c'est donc un coup de massue. Et pour Zlatan, qui fêtera ses 39 ans en octobre et dont le contrat expire dans quelques semaines, aussi.

Serie A Donnarumma, Chiesa, Milinkovic-Savic et bien d’autres : les gros dossiers du mercato italien IL Y A 2 HEURES