Tests, huis clos et désinfection : la Serie A officialise son protocole de reprise des entraînements

Pour l'instant, personne ne sait vraiment quand le Calcio va reprendre. Si les hypothèses sont nombreuses, les certitudes le sont moins. Mais une chose semble toutefois l'être : la saison 2019-2010 ira à son terme. Coûte que coûte. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne de football (FIGC), ce mercredi.

Mise au vert à huis clos

"Le championnat ira au bout", a-t-il assuré dans les colonnes de La Repubblica, évoquant même la possibilité de ne plus disputer de matches dans certaines zones du nord de l'Italie, où le Covid-19 a fait des milliers de victimes. En attendant de définir les contours d'une éventuelle reprise du championnat, la FIGC a mis en place, avec sa Commission médicale, un dispositif méticuleux concernant celle des entraînements. "Nous voulons être prêts quand nous aurons le feu vert", explique Gravina dans un communiqué publié ce mercredi après-midi.

Dans le protocole mis en place par toutes les composantes, il est tout d'abord expliqué que chacune des équipes devra composer avec un groupe restreint. Dans ce dernier, on retrouve : joueurs, staff technique, staff médical ou encore personnel considéré comme "le plus proche" des joueurs.

La Serie A repartira avant tout le monde

Ensuite, la Commission médicale exige un dépistage complet de ce "groupe-équipe" en question. Il sera effectué entre 72 et 96 heures avant le rassemblement. Des prises de sang sont notamment prévues, avec contrôle de température et autres examens médicaux pour repérer d'éventuels nouveaux cas positifs de coronavirus.

Concernant la mise au vert, elle sera à huis clos. "Et ce au moins pour sa première partie", précise la FIGC. Cette nouvelle préparation, qui fera suite à une longue interruption, se basera sur le modèle utilisée par le clubs lors de la période estivale. "Elle devra être surveillée par le staff médical", précise le communiqué. Chaque partie des centres d'entraînement (vestiaires, salles de musculation etc ) fera l'objet d'une désinfection. Il est également indiqué, pour "favoriser" la question logistique, que la Serie A pourrait repartir en priorité. La Serie B (deuxième division) et la Serie C (troisième division) ensuite.

Enfin, ce protocole s'appliquera également aux séances d'entraînement, à l'image de celles du Bayern Munich. Distanciation sociale, petits groupes de travail : les joueurs devront respecter plusieurs règles strictes. Pour l'heure, elles n'ont pas été précisées par la FIGC, qui s'apprête à transmettre l'ensemble de ce protocole au ministère de la Santé italien, ainsi qu'à celui chargé des Sports.