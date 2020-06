TRANSFERTS - Malgré la concurrence du Bayern Munich, Manchester City et du Borussia Dortmund, l'Inter Milan serait en passe de s'offrir Achraf Hakimi, l'arrière droit marocain du BvB qui appartient toujours au Real Madrid. Le joueur de 21 ans aurait donné son acord pour rejoindre le club entraîné par Antonio Conte.

Achraf Hakimi est l'un des dossiers les plus chauds du mercato estival, et l'Inter Milan semblerait bien avoir remporté la mise. Selon les informations de Sky Sport et la Gazzetta dello Sport, l'arrière droit marocain, prêté cette saison au Borussia Dortmund mais qui appartient toujours au Real Madrid, aurait donné son accord pour rejoindre l'équipe entraînée par Antonio Conte. Les négociations seraient bien avancées et la transaction pourrait s'établir à environ 40 millions d'euros.

Le Bayern Munich, Manchester City et le Borussia Dortmund avaient fait part de leur intérêt. Le Real Madrid a également envisagé le faire revenir mais le joueur de 21 ans n'envisageait aucunement d'être de nouveau le remplaçant de Dani Carvajal. Ce qui est fortement compréhensible au regard de sa très belle saison avec le BvB. Toutes compétitions confondues, le Marocain a marqué neuf buts et délivré dix passes décisives. Outre ses belles statistiques, c'est surtout son influence dans le jeu de Dortmund qui a attiré l'oeil des plus grands.

A l'heure actuelle, quelques détails restent encore à régler pour qu'Achraf Hakimi devienne un nouveau joueur de l'Inter Milan, dont le style en 3-5-2 pourrait parfaitement lui convenir. La saison 2019-2020 n'est même pas encore terminé que les Nerazzurri sont en passe de réaliser un coup de maître pour le prochain exercice.

