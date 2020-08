"Une nouvelle ère" : Le groupe Friedkin nouveau propriétaire de la Roma

SERIE A - La vente est officielle. L'AS Roma a annoncé dans un communiqué que le nouveau propriétaire du club était le groupe américain, Friedkin qui possède 86,6% des parts. Les nouveaux patrons veulent faire de la Louve "l'un des noms les plus importants du football mondial".

"Une nouvelle ère", c'est comme que ça que le groupe Friedkin, nouveau propriétaire de l'AS Roma, a choisi de titrer le communiqué qui annonce la vente du club. Les Américains ont ainsi racheté 86,6% des parts du club et comptent dans les prochains jours ou semaines faire une offre pour être propriétaires à 100% de la Louve. "Nous sommes ravis de rejoindre la famille de l'AS Roma, a réagi Dan Friedkin, PDG du groupe. Comme l'a écrit un fan récemment : 'Prenez notre club iconique et faites-le devenir l'un des plus grands noms du football mondial'".

Serie A Entre Matuidi et la Juventus, c'est terminé 12/08/2020 À 15:16

Selon plusieurs sources, AS Roma SPV LLC, l'ancien propriétaire, mené par James Pallotta, un autre américain, aurait obtenu autour de 600 millions d'euros pour la vente d'un club qui ne parvient plus à lutter avec les gros bras de la Serie A pour le titre. Cette saison le club n'a terminé que cinquième et ne disputera pas la Ligue des champions en 2020/2021. Une nouvelle ère s'ouvre donc et les supporters espèrent que les nouveaux propriétaires injecteront beaucoup d'argent pour lutter contre la Juventus et l'Inter.

Serie A Premier coup dur pour Pirlo : De Ligt opéré de l'épaule et absent trois mois 12/08/2020 À 15:06

Play Icon