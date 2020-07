Une révolution ou le départ ? Conte met la pression à ses dirigeants

SERIE A - Antonio Conte veut rencontrer ses dirigeants en fin de saison pour faire le point sur leur vision du projet. En cas de désaccord, l'ancien sélectionneur de l'Italie, qui voudrait revoir son équipe en grand, pourrait quitter l'Inter Milan. Un nom est déjà évoqué pour prendre sa place : Massimiliano Allegri

Avec Antonio Conte, il faut s'attendre à tout. Des renaissances sur le terrain. Mais aussi des départs fracassants. Et alors qu'il a relancé une formation de l'Inter Milan sans âme ces dernières années, l'entraîneur pourrait quitter la Lombardie cet été. Ce n'est pas encore fait bien sûr. Mais ce n'est pas exclu non plus. La raison ? Il veut pouvoir lutter avec la Juventus Turin pour le titre et attend que ses dirigeants lui en donnent vraiment les moyens cet été. Sinon, il s'en ira, d'après Sky Sport Italie ou encore la Gazzetta dello Sport.

Serie A Ibrahimovic : "Si je reste l'année prochaine, nous gagnerons le Scudetto" IL Y A 12 HEURES

Pour lancer la nouvelle phase de leur projet de redressement de l'Inter Milan, les dirigeants milanais ont fait venir Antonio Conte l'été dernier. L'ancien patron de la Juve, de la Squadra Azzurra ou encore de Chelsea avait une mission claire : aller titiller la Juventus en Serie A et de se faire une place en Ligue des champions. Et si cette saison a fait naître quelques espoirs à Milan avec un parcours riche en promesses sur la scène domestique, les dernières semaines ont été beaucoup plus compliquées. L’Inter ne montre plus de caractère, présente un jeu sans saveur. Et les Nerazzurri ont surtout glissé à la quatrième place de la Serie A, où Luciano Spalletti les avait menés la saison passée. Alors, le technicien transalpin s’interroge. Et veut des garanties.

Conte veut une "révolution"

Antonio Conte va ainsi rencontrer ses dirigeants en fin de saison, annonce Sky. Celui qui avait enthousiasmé l'Italie en portant la Nazionale jusqu'en quart de finale de l'Euro 2016 veut faire le point et voir si ses dirigeants ont toujours la même vision que lui. Dans son esprit, l'Inter a besoin d'être presque "révolutionnée" lors du mercato.

Si les rumeurs d'un départ de Lautaro Martinez vers le FC Barcelone sont constantes, il attend donc des investissements massifs alors que l'Inter a déjà bien dépensé pour satisfaire ses exigences en s'offrant Romelu Lukaku, ou encore Christian Eriksen cet hiver. Si ses dirigeants ne sont pas du même avis, il pourrait quitter le navire. Un nom est même déjà évoqué pour lui succéder en cas de départ : Massimiliano Allegri, l'ancien coach de la Juventus qui cherche un poste après son année sabbatique.

Serie A Blanc voit grand pour Rabiot : "Il n'a probablement pas encore compris combien il est fort" IL Y A 17 HEURES