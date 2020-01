Le deuxième acte peut commencer. De retour à l'AC Milan après 2718 jours exactement, Zlatan Ibrahimovic a fait son grand come-back dans la capitale lombarde jeudi matin. Au lendemain d'une journée bien chargée (visite médicale, signature du contrat, entraînement...), l'attaquant de 38 ans avait rendez-vous du côté de Casa Milan ce vendredi matin pour une conférence de presse qu'on peut difficilement qualifier de "présentation". Le géant suédois n'en a en effet plus vraiment besoin.

Aux côtés des dirigeants milanais, Paolo Maldini et Zvonimir Boban en tête, Ibrahimovic s'est montré toujours aussi déterminé. Bien conscient des difficultés du club lombard, il n'est pas venu pour faire de la figuration. "Il faut travailler très dur. Moi j’aime souffrir, j’attends beaucoup de mes coéquipiers. Parfois même trop. L’important, c’est qu’ils donnent le maximum. Il faut travailler à chaque entraînement', a-t-il prévenu, assurant qu'il n'était pas venu pour l'argent. "A mon âge, on ne joue plus pour ça. Mais pour un défi", a lâché le nouveau numéro 21 milanais devant une salle de presse pleine à craquer.

"Je ne voulais pas quittter Milan en 2012"

Courtisé par de nombreux clubs, comme Bologne ou encore le Napoli, l'ancien attaquant du PSG s'est donc laissé convaincre par la proposition du Milan. Le tout après de longues et âpres négociations... "Après mon dernier match avec les Los Angeles Galaxy, Paolo Maldini m'a appelé, a-t-il expliqué. J'ai eu plus de propositions à 38 ans qu'à 28 ans. J'ai également beaucoup parlé avec Boban. Après la défaite face à l'Atalanta (5-0) fin décembre, les appels se sont multipliés. Ce n'était pas une décision difficile."

Pourtant, Ibrahimovic n'avait pas hésité à critiquer sèchement le projet milanais il y a quelques mois... "Mais Milan reste Milan, l'histoire ne peut pas se changer. C'est ma maison", rétorque-t-il, rappelant au passage qu'il n'avait pas souhaité quitter les Rossoneri à l'été 2012 pour rejoindre le PSG. "Cela s'est fait sans mon accord", a précisé l'attaquant. Adriano Galliani, l'administatreur délégué d'alors, a d'ailleurs souvent raconté que Zlatan lui en avait voulu de ne pas avoir respecté sa promesse de le garder.

Le Suédois, qui a signé un contrat de six mois avec option de prolongation, a assuré qu'il ne resterait pas à l'issue de cette saison si les choses ne se passaient pas bien. "Je ne suis pas là car je suis Ibrahimovic. Je repars de zéro, je veux donner le maximum. En partant à Los Angeles, je voulais me sentir vivant. Après deux ans, je me sens encore plus vivant. Je me sens prêt à jouer en Italie", annonce Zlatan.

" Le défi, c'est contre moi-même "

Pour le (re)voir porter les couleurs de l'AC Milan sur un terrain, il ne faudra certainement pas attendre très longtemps. Dès le match face à la Sampdoria (15h) lundi prochain ? Si cela ne tenait qu'à lui, il "jouerait dès aujourd'hui". "Je me sens bien, je m'entraîne et l'unique chose que je n'ai pas touché, c'est le ballon, confie Ibrahimovic. Selon moi, je suis prêt (...) Le défi, c'est contre moi-même. Si je vais sur un terrain pour ne pas performer, cela ne sert à rien. L'objectif, c'est de continuer et rester au haut niveau, marquer et donner des passes décisives. Je sais ce que je dois faire."

Toujours à l'affût de jolies "punchlines", les médias italiens resteront probablement sur leur faim après cette conférence de presse. Le quasi quadragénaire se serait-il assagi avec le temps ? "Je suis encore plus méchant aujourd'hui. Encore plus depuis que j'ai deux enfants...", répond-il. Et puisque le naturel revient souvent au galop, il n'a pas hésité à reprendre (gentiment) un journaliste qui n'avait visiblement pas mis à jour ses fiches. "Tu es sûr que je n'ai marqué que 373 buts dans ma carrière ? Moi, je ne crois pas... C'est plus de 500. Pas mal comme statistique non ?" Zlatan is back.