L'AC Milan poursuit sur sa lancée. Ce dimanche soir, les Rossoneri se sont imposés sur la pelouse de Naples (1-3), lors de la huitième journée de Serie A. Au stadio San Paolo, Zlatan Ibrahimovic a inscrit un nouveau doublé (20e, 54e) et Jens Hauge y est également allé de son but (90e+5), alors que Dries Mertens avait réduit l'écart (63e). Au classement du championnat d'Italie, les hommes de Stefano Pioli repassent en tête, alors que les Partenopei restent sixièmes.

Sur une merveille de centre de Theo Hernandez, l'avant-centre a pris le dessus sur Kalidou Koulibaly pour catapulter le ballon, de la tête, au fond du but d'Alex Meret (20e, 1-0), qui avait pourtant réussi à retarder l'échéance, face à Ante Rebic (9e) puis Hakan Calhanoglu (10e). Dans le second acte, l'attaquant de 39 ans a, cette fois, parfaitement su convertir un centre d'Ante Rebic (54e, 0-2), pour son quatrième doublé de la saison.

Entre-temps, les locaux ont bien tenté de réagir et ont même trouvé la barre transversale, par l'intermédiaire de Giovanni Di Lorenzo (27e). Un gros temps fort pour Naples, qui a également obligé Gianluigi Donnarumma à intervenir à deux reprises, d'abord devant Dries Mertens, puis face à Hirving Lozano. Les efforts des hommes de Gennaro Gattuso ont fini par payer et Dries Mertens, en véritable renard des surfaces, a alors réduit l'écart pour les siens (63e, 1-2). Une courte lueur d'espoir ternie à peine deux petites minutes plus tard, après l'expulsion de Tiemoué Bakayoko, pour un second carton jaune (65e).