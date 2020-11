Le sélectionneur du Chili, Reinaldo Rueda, s'en est pris jeudi à l'Inter Milan après la blessure d'Alexis Sanchez et a demandé aux clubs européens de respecter le travail de son staff, des propos qualifiés d'" inacceptables " par le club lombard. Reinaldo Rueda a regretté que l'Inter ait fait jouer Sanchez " 45 minutes puis 90 " lors des derniers matches du club, malgré les problèmes physiques constatés lors des précédentes rencontres du Chili en octobre.

"J'aurais aimé que l'Inter écoute Alexis quand il est revenu et prenne soin de lui, comme nous l'avons fait, a déclaré le sélectionneur du Chili lors d'une conférence de presse à la veille du match contre le Pérou à Santiago, comptant pour les qualifications au Mondial 2022. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale." "Avec tout le respect que j'ai pour les clubs européens, j'aimerais qu'ils prennent mieux soin des joueurs et qu'ils nous respectent comme nous les respectons", a-t-il ajouté.