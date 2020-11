La Juventus pourra nourrir des regrets. Les Turinois ont en effet concédé le match nul face à la Lazio Rome à la dernière seconde du match (1-1). Felipe Caideco, déjà auteur du but vainqueur la semaine dernière au Torino (90e+8), devient la bête noire de tout Turin avec son but égalisateur au bout du temps additionnel (90e+5). Cristiano Ronaldo avait parfaitement lancé les siens (1-0, 15e) avant de manquer le doublé à plusieurs reprises et de sortir sur blessure. Avec ce partage des points, les joueurs d’Andrea Pirlo restent sous la menace de l’Atalanta Bergame, l’Hellas Vérone et l’Inter Milan.

Tout avait pourtant parfaitement commencé pour les champions en titre. Plus tranchants offensivement, ils ont pris l’avantage par l’intermédiaire de Cristiano Ronaldo. Le Portugais était à l’affût pour couper un centre de Juan Cuadrado dans les six mètres et tromper Pepe Reina (1-0, 15e). Pendant que les Romains attaquaient de manière désordonnée (1 tir cadré sur cinq à la pause) sans leur buteur phare Ciro Immobile, Ronaldo a trouvé le poteau d’une frappe sèche du droit (43e) et buté sur Reina d’un coup franc à l’entrée de la surface (45e+1).

La Lazio dans la tourmente

Emmenée par Adrien Rabiot et Dejan Kulusevski, très performants au milieu de terrain, la Juve a continué de pousser sans jamais parvenir à prendre le large au tableau d’affichage. Dans les couloirs, Danilo et Cuadrado ne laissaient aucun espace et les Juventini semblaient en mesure de tenir ce score crucial. Mais, privés de trois joueurs majeurs (Thomas Strakosha, Lucas Leiva et Ciro Immobile) et dans le viseur de la commission de discipline de la Fédération italienne en raison du coronavirus, les Romains font le dos rond et n’ont jamais renoncé dans cette rencontre.

Simone Inzaghi le sait, son équipe se transcende à l’approche du temps additionnel. Immobile et Caicedo ont renversé le Torino le week-end dernier (3-4). Cette semaine, c’est encore l’Equatorien, rentré à la 54e minute, qui a douché les espoirs de troisième victoire en sept jours de la Juventus. Au départ de l’action, Joaquin Correa efface Rodrigo Bentancur d’un petit pont avant de trouver Caicedo dans la surface. Sa frappe en pivot du droit n’a laissé aucune chance à Wojciech Szczesny (90e+5).

Inquiétude pour Cristiano Ronaldo

En perdant deux points à la dernière seconde, son quatrième match nul en Serie A depuis le début de la saison, la Juve manque l’occasion de revenir provisoirement à un point du leader, l’AC Milan. La menace vient désormais de derrière, avec l’Atalanta Bergame et l’Inter Milan qui s’affrontent ce dimanche. Naples et l’Hellas Vérone peuvent également passer devant au classement. L’autre mauvaise nouvelle du jour pour les Bianconeri concerne Cristiano Ronaldo. Le buteur est sorti à un quart d’heure de la fin, touché à la cheville droite à la suite d’un choc avec Luis Alberto. Alors que le Portugais a déjà été absent pour un test positif au coronavirus, la gravité de sa blessure sera scrutée de près.

