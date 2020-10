Plusieurs titulaires, dont le buteur Ciro Immobile et les milieux Luis Alberto et Manuel Lazzari, figurent parmi les joueurs qui n'avaient pas fait le déplacement à Bruges cette semaine en raison des résultats "douteux" enregistrés avant le départ. Malgré un effectif décimé par les blessures et ces absences liées au coronavirus (12 forfaits au total), la Lazio Rome avait obtenu un point en Belgique (1-1).