Le Genoa l'a annoncé ce lundi. L'avant-dernier de Serie A a indiqué que Davide Ballardini faisait son retour au poste d'entraîneur en remplacement de Rolando Maran, démis de ses fonctions plus tôt dans la journée. Davide Ballardini, 56 ans, retrouve un poste qu'il a déjà occupé à trois reprises, d'abord entre 2010 et 2011, puis en 2013 et en 2017. Il a dirigé d'autres formations de Serie A telles que la Lazio Rome, Palerme, Cagliari ou encore Bologne.