La fédération italienne a tranché. Gianluigi Buffon a écopé mardi en appel d'un match de suspension pour des propos "blasphématoires". Le joueur, âgé de 43 ans, avait reçu le mois dernier une amende de 5000 euros, sans suspension, mais le procureur avait fait appel de la décision. Il sera privé du derby contre Torino samedi.

Le gardien de la Juventus a prononcé des propos "blasphématoires" adressés à son coéquipier Manolo Portanova lors du match Juventus-Parme du 19 décembre (4-0). Dans les stades sans public, les propos des joueurs ou des dirigeants captés par les micros et les caméras donnent de plus en plus lieu à des suites disciplinaires en Italie. Après le milieu de l'AS Rome Bryan Cristante en décembre 2020, l'ailier de la Lazio Rome Manuel Lazzari a également écopé en février d'un match de suspension pour des propos "blasphématoires" tenus sur le terrain.

