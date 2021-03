34 matches, 25 buts. Dans la lignée de sa saison dernière, Romelu Lukaku continue de porter l'Inter Milan. Et cette fois, l'international belge pourrait bien emmener tout droit les siens vers un 19e scudetto qui tend les bras aux Nerazzurri. Probablement dans la meilleure forme de sa carrière, l'ancien attaquant de Manchester United le doit notamment à Matteo Pincella, le nutritionniste du club lombard, qui lui a fait perdre sept kilos. Il est ainsi passé de 100 à 93 kilos selon La Gazzetta dello Sport

Comment Conte a mis en orbite son duo Lukaku-Lautaro vers le titre

Homme de confiance d'Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter, Pincella a notamment proscrit à Lukaku certaines mauvaises habitudes. Lesquelles ? "Les pizzas à l'ananas et à la carbonara", peut-on lire sur le site du quotidien italien. "Depuis que je suis ici, à l'Inter, nous avons fait une analyse de mon corps et beaucoup de choses ont changé: je mange beaucoup de salade, du poisson, ce qui a un grand effet sur moi", avait confié l'intéressé il y a quelques semaines. Ne l'appelez plus "Big Rom".

