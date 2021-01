Andrea Pirlo vole au secours de Cristiano Ronaldo, accusé d'avoir violé les restrictions anti-Covid pour aller à la montagne. " Ronaldo était en congé, il fait ce qu'il veut dans sa vie privée ", a-t-il commenté, ajoutant à propos des joueurs de son club : " hors du terrain, ce sont des citoyens libres et chacun doit prendre ses responsabilités ". Selon les médias italiens, Cristiano Ronaldo a enfreint les restrictions sur les déplacements en se rendant à la station de ski de Courmayeur, à 150 kilomètres au nord-ouest du quartier général de la Juventus, pour l'anniversaire de sa petite amie Georgina Rodriguez.

Georgina Rodriguez, qui a eu 27 ans mercredi, a apparemment posté une vidéo du couple sur une motoneige sur son compte Instagram. Elle l'a ensuite retirée, mais elle avait déjà été reprise par plusieurs sites d'information italiens. Selon le quotidien sportif La Gazzetta dello Sport , Ronaldo et Georgina ont passé la nuit de mardi dans un hôtel de Courmayeur et ont fait un tour sur les pentes enneigées de la station de ski le lendemain matin, avant de rentrer à Turin.

Pirlo : "On ne peut rien dire sur Ronaldo... Il bat de nouveaux records chaque jour"

Selon les règles italiennes en vigueur contre le coronavirus, le couple n'aurait pas dû quitter la ville de Turin. Or ils ont non seulement quitté leur municipalité de résidence, mais également sa région, le Piémont, pour se rendre dans la région voisine du Val d'Aoste où se trouve Courmayeur. Ils risquent chacun une amende de 400 euros. Le footballeur de 35 ans avait déjà fait l'objet d'une polémique liée au coronavirus : il s'était rendu en octobre au Portugal alors que la Juventus était en isolement après la découverte de deux cas positifs. Ronaldo avait ensuite été lui-même testé positif, et était retourné en Italie pour passer quelques semaines en isolement chez lui. À l'époque, le ministre italien des Sports Vincenzo Spadafora avait accusé la star de "violer" les restrictions.