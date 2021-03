L'aventure n'aura pas duré longtemps. Nommé en novembre 2020 à la Fiorentina, Cesare Prandelli n'aura pas fait long feu, lui qui a présenté sa démission du club de Florence ce mardi, comme l'a informé le club. Avec 23 matches au compteur, le technicien de 63 ans ne sera resté que cinq mois, pour un bilan de 11 défaites, 6 victoires et 6 nuls.

Dans la lettre publiée sur le site internet du club, l'Italien exlique les raisons de son départ. "En ce moment de ma vie je me retrouve dans un inconfort absurde qui ne me permet pas d'être qui je suis", écrit-il, avant d'annoncer sa décision, non sans un brin de poésie. "Le monde va plus vite que je ne le pensais. C'est pourquoi je crois que le moment est venu de ne plus se laisser emporter par cette vitesse et de s'arrêter pour découvrir qui je suis vraiment."

Serie A La Roma envisagerait un départ de Dzeko, Icardi pour le remplacer ? IL Y A 5 HEURES

Avec seulement 1,04 points par match et une équipe à une triste 14e place, Prandelli n'aura pas pu faire la différence et remonter un effectif florentin qui est seulement sept points au-dessus de la zone de relégation. Pour l'ancien sélectionneur de l'Italie, c'est peut-être le clap de fin, et le principal intéressé le réalise. "Je suis conscient que ma carrière d'entraîneur peut s'arrêter ici, mais je n'ai aucun regret et je ne veux pas en avoir". La Viola n'a pas encore communiqué le nom de son successeur.

Cesare Prandelli et son buteur Vlahovic, à la Fiorentina Crédit: Imago

Serie A Manque du public, maintien... et Berlusconi : Ribéry, clap de fin à la Fiorentina ? IL Y A 15 HEURES