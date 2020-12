L'écart se resserre dans la course à l'Europe en Serie A. La Lazio a empoché, au bout de l'ennui, un précieux succès face à Naples (2-0) en clôture de la 13e journée. L'efficacité incarnée par Ciro Immobile et Luis Alberto a mis les Laziale à l'abri, eux qui ont passé le plus clair de leur temps à faire déjouer des Napolitains décimés en attaque. 5es, les hommes de Gennaro Gattuso voient ceux de Simone Inzaghi revenir à deux petits points, tandis que le podium s'éloigne.

Le Napoli n'a, de toute manière, pas la prétention de taquiner la Juventus, troisième qui a désormais quatre points d'avance au classement. Et sans Dries Mertens, Lorenzo Insigne et Victor Osimhen, elle ne pouvait pas espérer grand-chose au stade Olympique de Rome ce dimanche soir. Les Azzurri n'ont jamais mis de rythme, avec un Andrea Petagna malmené par la défense à 3 romaine. Il n'y a qu'en milieu de première période qu'un léger frisson a parcouru l'échine de la Lazio. Pepe Reina s'est appliqué à bien détourner la frappe de Fabian Ruiz aux 16 mètres (18e). Puis il a renvoyé le centre-tir de Piotr Zielinski (19e), actif mais désorienté dans le cœur du jeu.

Dans le même temps, les Biancocelesti ont été chirurgicaux. Ciro Immobile, mis sur orbite par Adam Marusic, a parfaitement croisé sa tête pour trouver le petit filet de David Ospina (9e, 1-0). Luis Alberto lui a emboîté le pas après la mi-temps, décalé par ce même Immobile. A l'entrée de la surface, l'Espagnol a ouvert son pied droit pour une frappe parfaitement placée (56e, 2-0). Personne n'a répondu en face. Sûrement pas l'ailier Matteo Politano, transparent et sorti juste avant le deuxième but. Pas non plus le latéral Mario Rui, coupable d'une perte de balle évitable qui a amené le but de Luis Alberto.