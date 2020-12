Le quotidien italien assure, par ailleurs, que les bonnes relations entre les dirigeants turinois et lyonnais pourraient donner un avantage à l'actuel sixième de Serie A. En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay ne sera pas retenu en janvier si une offre satisfaisante arrivait sur le bureau de Jean-Michel Aulas. La Stampa avance une proposition de 5 millions d'euros et évoque le possible ajout de Federico Bernardeschi dans la transaction.

Par ailleurs, le champion d'Italie aurait également un oeil sur Arkadiusz Milik et Fernando Llorente. L'attaquant international espagnol de 35 ans, déjà passé chez les Bianconeri entre 2013 et 2015, et le Polonais seront aussi libres le 30 juin prochain. Cependant, le dossier semblerait plus compliqué pour Arkadiusz Milik car la direction napolitaine ne voudra pas le lâcher à moins de 18 millions d'euros.