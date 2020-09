Andrea Pirlo commence à trouver le temps long. Désireux de recruter un nouvel attaquant, le coach de la Juventus n'a toujours pas obtenu gain de cause. Simple question de temps, mais quand même. Dans l'idéal, Pirlo aimerait avoir sa nouvelle recrue la semaine prochaine, soit à l'aube de la reprise de la Serie A le week-end du 19 septembre. Ce mardi, les Bianconeri ont au moins le mérite d'avoir réglé le dossier Gonzalo Higuain : un accord a été trouvé pour une indemnité de départ et le Pipita va rejoindre l'Inter Miami en MLS, où évolue depuis peu un certain Blaise Matuidi.