Après la victoire de l'AC Milan lundi contre Cagliari (2-0), Stefano Pioli a confirmé l'arrivée prochaine de Mario Mandzukic, jusqu'à la fin de la saison. " Je suis content, c'est une arme en plus. Le club est redevenu ambitieux, l'arrivée de Mario Mandzukic va dans cette direction. Il peut y avoir des blessés, des cas positifs (au coronavirus), il faut beaucoup de joueurs , a-t-il d'abord commenté sur Sky. Quand le club m'a proposé le joueur, j'ai tout de suite dit oui, c'est un gagnant, il est motivé, il nous apportera de nouvelles solutions ".

Le technicien italien a précisé qu'il faudra sans doute un peu de temps pour que l'ex-attaquant de la Juventus et du Bayern Munich, âgé de 34 ans et sans club depuis l'été, retrouve une bonne forme physique. "Il y a tellement de matches de prévu entre le championnat, la Coupe d'Italie, la Ligue Europa, il y aura inévitablement du turn-over", a-t-il rappelé alors que Mario Mandzukic est principalement attendu pour proposer une alternative en cas d'absence de Zlatan Ibrahimovic, qui a déjà manqué une quinzaine de matches cette saison (toutes compétitions confondues) en raison du coronavirus et de blessures.