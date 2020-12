Très bonne nouvelle pour l'AC Milan. Stefano Pioli, guéri du Covid-19, devrait pouvoir assiter à la réception du Celtic Glasgow, qui pourrait être décisive pour la qualification en seizièmes de finale de C3. Le technicien milanais et son adjoint Giacomo Murelli, tous les deux positifs, étaient à l'isolement respectivement depuis le 14 et le 17 novembre. Ils étaient remplacés sur le banc par un autre adjoint, Daniele Bonera. Ils "dirigeront l'entraînement aujourd'hui (mercredi) et seront demain (jeudi) normalement sur le banc", assure l'AC Milan dans un communiqué.