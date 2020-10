"Malades du derby". Voilà ce que titrait, en Une de son édition du jour, La Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien faisait référence, évidemment, aux nombreux cas positifs au Covid-19 qui touchent l'AC Milan et l'Inter Milan, qui s'affrontent pour le "Derby della Madonnina" samedi prochain (18h). Du côté des Nerazzurri, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini et Milan Skriniar font notamment partie des joueurs touchés. Ionuț Radu et Alessandro Bastoni ont également été testés positifs.