Le retour de Nicolo Zaniolo. Après six mois loin des terrains et une nouvelle rupture d'un ligament à un genou, l'international italien a repris l'entraînement individuel ce mardi. "Redémarrage... Combien tu m'as manqué", a écrit l'ailier de 21 ans sur Instagram à l'attention de ses 1,1 million d'abonnés, dans un message accompagnant une photo de lui à l'entraînement. La Roma a également diffusé sur les réseaux sociaux des extraits vidéo de sa séance d'entraînement, avec et sans ballon, nouvelle étape vers un retour sur les terrains qui n'est toutefois pas espéré avant le mois d'avril.