"C'est la fin d'un beau et intense voyage qui a duré près de trois ans, non sans moments difficiles mais qui a culminé lors de l'extraordinaire maintien (en Serie B en 2019), et plus encore lors de la deuxième promotion historique en Serie A, affirme le club sur son site internet. Le président et l'ensemble du club souhaitent le meilleur à Giovanni Stroppa et son équipe pour la poursuite de leur carrière." Un peu plus tard, Crotone a annoncé la nomination de Serse Cosmi, 62 ans, comme nouvel entraîneur. Ancien technicien de Sienne et Palerme notamment, Cosmi était sans club depuis son départ de Pérouse en juillet dernier. Il devrait faire ses débuts sur le banc de Crotone ce mercredi face à l'Atalanta.