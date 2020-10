Les autorités sanitaires locales de Turin avaient saisi la justice la semaine dernière après le départ de la star portugaise et d'autres internationaux du club turinois pour rejoindre leurs sélections respectives. Tous les joueurs étaient en effet dans une procédure d'isolement dans l'hôtel de la Juve après deux tests positifs au sein du club. Selon la presse italienne, ils risquent une amende pour avoir rompu l'isolement.

Concernant le retour à Turin, Cristiano Ronaldo est rentré "avec un vol sanitaire autorisé par les autorités sanitaires compétentes ", a assuré la Juventus. Le président, Andrea Agnelli, a assuré jeudi que son club avait respecté le protocole sportif, renvoyant vers les " ministères de la Santé et de l'Intérieur " pour savoir quelles règles aurait enfreint Ronaldo.

Selon la Fédération portugaise, CR7 est asymptomatique. En vertu des règles italiennes, il devra observer une quarantaine d'au moins dix jours et pourra retrouver ses coéquipiers après un test négatif. Il est d'ores et déjà forfait pour les deux prochains matches des Bianconeri, samedi contre Crotone en Serie A puis mardi contre le Dynamo Kiev en Ligue des champions. La question qui taraude les supporteurs de la Juve est surtout de savoir si le quintuple Ballon d'Or sera remis à temps pour le choc de Ligue des champions contre le FC Barcelone de Lionel Messi, prévu le 28 octobre. Le protocole de l'UEFA prévoit qu'un joueur doit fournir les éléments montrant qu'il n'est plus malade une semaine avant un match.