"Il a un contrat avec nous et il entend le respecter", avait d'ailleurs confié le directeur sportif bianconero Fabio Paratici samedi dans l'avant-match. Un scénario que confirme La Gazzetta dello Sport ce lundi dans son éditon du jour. Même écho du côté de Tuttosport. Et après ? Le quotidien explique qu'une possible prolongation dépend de deux facteurs. Le premier, évidemment, concerne les résultats. "CR7 veut toujours gagner et battre tous les records", rappelle le média transalpin.