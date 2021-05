La composition de la Serie A pour la saison 2021-22 se dessine. Lors de la 38e et dernière journée de Serie B disputée ce lundi, la Salernitana a assuré la deuxième place avec une nette victoire (3-0) sur le terrain du relégué Pescara. Le club de Campanie pourra donc disputer la troisième saison de son histoire dans l'élite, la première depuis 1998-99. Cette accession va obliger l'équipe, située à Salerne, au sud de Naples, à changer de mains : elle est en effet actuellement co-détenue par Claudio Lotito, également patron de la Lazio Rome. Les règlements de la Fédération italienne interdisent en effet que deux formations d'un même championnat aient le même propriétaire et donnent un mois aux clubs en question pour se mettre dans les clous.

Verdict le 27 mai pour Monza ?

Monza, qui gardait une petite chance de chiper la deuxième place en cas de faux pas de la Salernitana, s'est incliné de son côté à domicile contre Brescia (0-2). Le club lombard termine troisième et devra donc en passer par les barrages qui concernent tous les clubs classés de la 3e à la 8e place. Après un premier tour pour les quatre moins bien placés, ces barrages proposeront des demi-finales aller/retour, puis une finale aller/retour avec verdict attendu le 27 mai.

Avec son effectif quatre étoiles, renforcé en décembre avec l'arrivée de Mario Balotelli, le club lombard, racheté en 2018 par l'ancien Premier ministre et homme d'affaires italien Silvio Berlusconi, apparaît comme le grand favori pour décrocher ce troisième billet en Serie A. Empoli, la Salernitana et le troisième élu remplaceront dans l'élite Crotone et Parme, déjà condamnés à trois journées de la fin, et un troisième relégué encore à définir.

