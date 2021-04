C’est donc au stade Diego Armando Maradona que l’incroyable série de l’Inter Milan a pris fin, ce dimanche. Après onze succès de rang en Serie A, le leader a été tenu en échec sur la pelouse de Naples (1-1). Menés au score après un but contre son camp de Samir Handanovic en première période, les hommes d’Antonio Conte ont égalisé au retour des vestiaires grâce à une frappe pure signée Christian Eriksen. Les Nerazzurri comptent désormais neuf points d’avance sur l’AC Milan. Les Napolitains manquent eux l’occasion de revenir à hauteur de la Juventus à la 4e place.

A la pause, Antonio Conte devait s’en mordre les doigts. Ses joueurs ont eu les meilleurs occasions du premier acte, mais Darmian a été trop altruiste (28e) alors que Romelu Lukaku a touché la barre puis le poteau (30e et 39e). Et de l’autre côté, Naples a ouvert le score sur une action anodine. Sur un centre sans danger de Lorenzo Insigne, Handanovic a été gêné par Stefan de Vrij et a relâché le ballon dans son but (1-0, 36e).

Un nul qui arrange tout le monde

Dur pour le leader. Mais cette équipe est en mission cette année. Son début de seconde période l’a montré et la formation lombarde a vite été récompensée par la frappe pure d’Eriksen (1-1, 55e). Lukaku a même eu l’opportunité de donner l’avantage aux siens dans la foulée, mais le Belge a manqué de spontanéité dans la surface (57e).

C’est finalement Naples qui a failli remporter ce match, mais Politano a également trouvé la transversale au terme d’une longue phase de possession (80e). Un point qui contentera sans doute les deux équipes : Naples a mis fin à la série de victoires du leader et n’est qu’à deux longueurs du top 4. De son côté, l’Inter a bien réagi pour prendre un point important dans la quête d’un 19e Scudetto, le premier depuis 2010.

