José Mourinho, parti d'Italie sur un triplé historique en 2010 avec l'Inter Milan, a assuré jeudi revenir dans la Péninsule, comme entraîneur de la Roma, pour construire sur la durée.

"Vous parlez de titre, et nous de temps, de projet, de travail. Les titres, ce sont des mots, des promesses faciles. Les titres arriveront. Mais le club ne veut pas de succès isolés, il veut arriver quelque part et y rester", a lancé l'entraîneur portugais - en italien - face à un parterre d'environ 70 journalistes italiens et étrangers lors d'une conférence de presse de présentation en grande pompe à Rome.

La Roma le promet : il y aura une "équipe digne de Mourinho"

En rejoignant la Roma, sevrée de titres depuis 2008 et seulement 7e de Serie A la saison dernière, le projet est de "construire" un club "durable", a-t-il souligné. "Le mot 'temps' parfois n'existe pas dans le foot, mais ici il existe, et c'est un mot fondamental", a-t-il encore assuré, précisant à ceux qui en douteraient qu'il ne venait pas dans la Ville éternelle "en vacances mais pour travailler".

"Voilà Mourinho ! Un grand jour pour nous, le premier pas vers un changement de mentalité", a pour sa part lancé en introduction Tiago Pinto, directeur général du club giallorosso. L'occasion pour le dirigeant de rassurer son nouvel entraîneur sur le mercato : "On a fait une analyse sur les besoins de l'équipe et il y aura une équipe digne de Mourinho".

"The Special One" fait son retour en Serie A onze ans après son départ de l'Inter Milan, où il a entraîné de 2008 à 2010. Il était parti sur un triplé historique Championnat-Coupe d'Italie-Ligue des champions. Le Portugais, âgé de 58 ans, a été nommé le 4 mai, pour une durée de trois ans, deux semaines seulement après avoir été évincé du banc de Tottenham. Il succède à un autre Portugais, Paulo Fonseca.

