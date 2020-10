L'Atalanta Bergame continue de faire le show. La Dea a encore enfilé les buts comme des perles en pulvérisant Cagliari (5-2) dimanche, lors de la 3e journée de Serie A. L'expérimenté défenseur uruguayen Diego Godin, malgré un but sur corner pour sa première titularisation avec Cagliari, n'a rien pu faire face à la déferlante bergamasque. Muriel, à la limite du hors-jeu, l'inévitable "Papu" Gomez, de son subtil pied droit, Pasalic, au terme d'une action collective d'école, et Zapata en puissance avaient déjà plié l'affaire à la pause (4-1).

La recrue néerlandaise de la "Dea" Sam Lammers a fêté sa première apparition à domicile par un magnifique but en solo en fin de match. Même si Cagliari n'a jamais renoncé et a été récompensé par Joao Pedro à la reprise. Fidèle à sa réputation d'équipe joueuse et offensive, la formation de Gian Piero Gasperini en est déjà à 13 buts marqués en trois matches après ses démonstrations à l'extérieur face au Torino (4-2) et la Lazio (4-1). Alejandro Gomez a déjà marqué 4 buts en 3 matches et est en tête du classement des buteurs.