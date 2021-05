Sacrée ou pas l'Inter poursuit sa série victorieuse. Opposés à l'AS Rome, mercredi soir, dans le cadre de la 36e journée de Serie A, les Interistes ont décroché un succès logique sur leur pelouse (3-1). Bien plus puissants sur le plan offensif que les visiteurs, ils ont fait le travail en première période grâce à Brozovic (11e) puis Vecino (20e). Mkhitaryan a relancé les Romains (31e) mais les Nerazzurri ont tenu bon et Lukaku a définitivement scellé le sort de cette rencontre animée (90e). La Louve reste 7e et devra batailler jusqu'au bout pour se qualifier en coupe d'Europe.

Si elle n'a plus grand-chose à jouer dans cette fin de saison après avoir décroché son 19e titre en Serie A, l'Inter conserve toutes ses forces. Même remaniée, elle l'a encore démontré rapidement face à une Roma qui réalisait pourtant une entame mordante et la bousculait. Dès leur toute première attaque, les Interistes sont passés sur le côté droit et Darmian a centré en retrait à ras de terre vers Brozovic pour une reprise au sol à l'entrée de la surface qui a fait mouche (1-0, 11e).

Lukaku s'illustre encore

Les Nerazzurri ont remis cela moins de dix minutes plus tard avec le surpuissant Lukaku qui est parti en profondeur avant de résister à Darboe puis de temporiser dans la zone de vérité pour servir Vecino sur le but du break (2-0, 20e). Le Belge a signé sa 11e passe de la saison tandis que son coéquipier uruguayen a retrouvé le chemin des filets après une grave blessure à un genou.

En face, la Roma, trop vite dépassée en défense, a en revanche fait le poids au niveau des intentions grâce à son pressing haut et bien coordonné. Les joueurs de Paulo Fonseca ont aussi réalisé un beau et rapide mouvement collectif de la droite vers la gauche en s'appuyant sur le jeu en pivot dans l'axe de Dzeko qui a lancé Mkhitaryan vers la réduction du score (2-1, 31e). L'Arménien qui compte désormais 11 buts et autant de passes décisives en championnat confirme sa domination statistique sur son équipe. Il a aussi permis aux siens de rester dans le match.

El Shaarawy a remplacé Pedro à la reprise et la Louve est restée sur sa dynamique volontaire faceà une Inter très prudente. De plus en plus disponible, Dzeko a placé sa superbe frappe enroulée en pivot du pied gauche sur le poteau droit de Radu (57e). Cristante, lui, a envoyé sa tête en excellente position de peu à côté de la cible (65e) puis Pellegrini a tiré sur le portier interiste (68e). La Roma se serait bien vu obtenir le match nul sur le même score qu'à l'aller mais Ranocchia et les siens ont tenu bon.

Conte et Lautaro s'invectivent

L'Inter a même fini par placer un contre fulgurant et fatal à la dernière minute avec Hakimi qui est arrivé devant Fuzato et a choisi de donner à Lukaku, auteur de son 22e but de la saison en Serie A d'un tir face au but vide (90e). Les joueurs de Conte enchaînent un 20e match sans défaite en championnat pour une 4e victoire de suite. Cela n'a pourtant pas empêché Lautaro Martinez, entré en jeu en première période à la place d'Alexis Sanchez puis ressorti en seconde, d'échanger quelques noms d'oiseaux avec son véhément coach.

La Roma, elle, retombe dans ses travers après deux succès. Elle ne pourra plus doubler sa voisine la Lazio qui occupe la 6e place qualificative pour la Ligue Europa et qu'elle affrontera samedi prochain. Les futurs joueurs de José Mourinho doivent désormais assurer leur billet pour la nouvelle Ligue Europa conférence que Sassuolo convoite aussi.

