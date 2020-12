L’Inter a fait le boulot. A domicile, les Nerazzurri se sont imposés face à Bologne (3-1), ce samedi soir, lors de la 10e journée. Les Interistes n’ont que très peu été inquiétés par un pâle adversaire, et ont marqué trois buts en contre, par Lukaku (16e) puis Hakimi auteur d'un doublé (45e, 70e). La réduction du score de Vignato (67e) n’a pas fait douter les Milanais. Avec cette victoire, les hommes de conservent la deuxième place et mettent la pression sur l’AC Milan, qui se déplace à la Sampdoria dimanche.

Cette rencontre intercalée entre deux matches capitaux en Ligue des champions avait pourtant tout du piège pour l’Inter. Mais si Conte a décidé de reposer quelques cadres, comme Barella et Lautaro Martinez, les coéquipiers de Romelu Lukaku ont affiché un visage conquérant et très vite concrétisé leur domination. L’essentiel était déjà fait à la mi-temps (2-0), et le score aurait même pu être plus lourd si le gardien Skorupski ne s’était pas montré décisif.