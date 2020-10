Si la Roma était déjà dans le rouge avant la pandémie de coronavirus, la crise sanitaire et ses conséquences sur les compétitions sportives, les droits TV, le sponsoring et le marché des transferts a aggravé les choses. "Malgré les mesures adoptées pour en atténuer les conséquences, cette situation d'urgence, extraordinaire par sa nature et son ampleur, a eu, et continue d'avoir, des répercussions significatives sur les activités économiques du groupe, engendrant un contexte d'incertitude générale", écrit la Roma dans ce document mis en ligne sur son site.