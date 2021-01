Comment le géant suédois a-t-il fait pour peser sans marquer ? À la recherche de son cinq-centième but en club dans sa carrière, Ibra pensait sans doute ouvrir le score dans cette partie dominée par les siens au départ. Si Théo Hernandez a obligé Łukasz Skorupski a détourner un coup franc sur sa barre transversale, c'est une faute sur Rafael Leao dans la surface qui permet à Milan d'obtenir un premier penalty et à Zlatan de tenter sa chance. En état de grâce, Skorupski détourne la tentative mais ne peut rien face à Ante Rebić qui a ouvert le score (26e, 1-0). En face, Gianluigi Donnarumma a fait le boulot devant les tentatives de Nicola Sansone et Nicolas Dominguez pour garder l'avantage d'un but à la pause.